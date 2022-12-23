ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Ekim ayında %15,6 arttı

Cuma, 23 Aralık 2022 09:26:51 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %15,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,7 artışla 46.987 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 64,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 59,9 milyon $’a kıyasla 70,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 18.901 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 14.646 mt’a kıyasla 26.372 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi 12.529 mt ile Kanada, 3.152 mt ile Meksika, 1.571m t ile Japonya ve 1.113 mt ile İsveç takip etti.