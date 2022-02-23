ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Aralık ayında %5,9 düştü

Çarşamba, 23 Şubat 2022 09:05:19 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %5,9 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %112,6 artışla 41.273 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 64,7 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 15,9 milyon $’a kıyasla 63,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 17.361 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 13.940 mt’a kıyasla 17.739 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.662 mt ile Güney Kore, 3.409 mt ile İsveç, 2.287 mt ile Almanya ve 1.615 mt ile Finlandiya takip etti.