ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Aralık ayında %47,9 düştü

Perşembe, 23 Şubat 2023 09:05:26 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %47,9 ve 2021 yılının Aralık ayına kıyasla %36,7 düşüşle 26.119 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 75,1 milyon $’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 63,3 milyon $’a kıyasla 40,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği ülke Kasım ayında kaydedilen 10.740 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 17.739 mt’a kıyasla 15.666 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.938 mt ile Güney Kore, 2.223 mt ile Meksika, 2.083 mt ile Japonya ve 1.282 mt ile İsveç takip etti.