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ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Aralık ayında %23,8 arttı

Çarşamba, 21 Şubat 2024 09:21:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %23,8 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %60,7 artışla 41.935 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 45,7 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 40,8 milyon $’a kıyasla 57,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Kasım ayında kaydedilen 16.877 mt’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 3.938 mt’a kıyasla 18.516 mt ile Güney Kore’den yaptı. Güney Kore’yi, 17.073 mt ile Kanada ve 3.494 mt ile Avustralya takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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