ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Ağustos ayında %30,4 düştü

Perşembe, 21 Ekim 2021 08:51:44 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %30,4 düşüşle ve geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %40,1 artışla 31.740 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 51,7 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 17,5 milyon $’a kıyasla 39,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 15.911 mt’a ve geçen yılın Ağustos ayında kaydedilen 14.803 mt’a kıyasla 17.117 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 10.764 mt ile Güney Kore ve 1.355 mt ile İsveç takip etti.