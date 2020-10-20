﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Ağustos ayında %22,6 arttı

Salı, 20 Ekim 2020 09:30:17 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Ağustos ayında ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Temmuz ayına kıyasla %22,6 artış ve 2019 yılı Ağustos ayına kıyasla %28,2 düşüşle 22.654 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 13,9 milyon $ ve geçen yıl Ağustos ayında kaydedilen 29,9 milyon $’a kıyasla 17,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği pazar, Temmuz ayında kaydedilen 15.433 mt ve 2019 yılı Ağustos ayında kaydedilen 14.402 mt’a kıyasla 14.802 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.281 mt ile Güney Kore, 1.365 mt ile İsveç ve 1.094 mt ile Finlandiya takip etti.


Etiketler: ABD  ith/ihr istatistikleri  yassı ürünler  levha  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

17  Kas

ABD’nin rulo levha ihracatı Eylül ayında %44,2 arttı
12  Kas

ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Eylül ayında %11,8 düştü
06  Kas

ABD’nin rulo levha ithalatı Eylül ayında %27,5 arttı
03  Kas

ABD’nin sıcak sac ithalatı Eylül ayında %41,3 arttı
23  Eki

ABD’nin teneke levha ihracatı Ağustos ayında %16,9 arttı