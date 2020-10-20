ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Ağustos ayında %22,6 arttı

Salı, 20 Ekim 2020 09:30:17 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Ağustos ayında ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Temmuz ayına kıyasla %22,6 artış ve 2019 yılı Ağustos ayına kıyasla %28,2 düşüşle 22.654 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 13,9 milyon $ ve geçen yıl Ağustos ayında kaydedilen 29,9 milyon $’a kıyasla 17,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği pazar, Temmuz ayında kaydedilen 15.433 mt ve 2019 yılı Ağustos ayında kaydedilen 14.402 mt’a kıyasla 14.802 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.281 mt ile Güney Kore, 1.365 mt ile İsveç ve 1.094 mt ile Finlandiya takip etti.