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ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Ağustos ayında %20,9 düştü

Pazartesi, 24 Ekim 2022 09:03:22 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %20,9 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %20,5 artışla 36.869 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 68,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 39,2 milyon $’a kıyasla 57,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 10.034 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 16.015 mt’a kıyasla 13.034 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 12.714 mt ile Güney Kore, 3.715 mt ile Meksika, 2.877 mt ile Japonya ve 1.721 mt ile İsveç takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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