ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Temmuz ayında %3,6 düştü

Perşembe, 09 Eylül 2021 09:15:02 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %3,6 düşüşle ve geçen yılın Temmuz ayına kıyasla %42,7 artışla 89.701 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 125,7 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 60,4 milyon $’a kıyasla 123,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 51.479 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 31.949 mt’a kıyasla 49.265 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 36.783 mt ile Kanada ve 1.029 mt ile Avustralya takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda boyuna kesme levha ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.