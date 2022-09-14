﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Temmuz ayında %2,7 arttı

Çarşamba, 14 Eylül 2022 09:06:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %2,7 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %7,3 artışla 96.215 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 178,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 123,9 milyon $’a kıyasla 178,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 48.226 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 49.265 mt’a kıyasla 55.724 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 35.531 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda boyuna kesme levha ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de temel nihai mamul stokları Eylül başında %4,2 düştü

14 Eyl | Çelik Haberler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Eylül başında %2,6 düştü

14 Eyl | Çelik Haberler

Baosteel Ekim ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını sabit tuttu

13 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Hilco Global Almanya’daki kalın levha haddehanesini Asyalı bir üreticiye sattı

13 Eyl | Çelik Haberler

ABD’de yerel levha fiyatları yatay seyretti

09 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın çelik levha ihracatı Ağustos ayında artış kaydetti

09 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’de ithal levha fiyatları enerji krizi nedeniyle yükseldi

08 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 36. Hafta

08 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin rulo levha ithalatı Temmuz ayında %12 düştü

07 Eyl | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ağustos sonunda %5,6 düştü

06 Eyl | Çelik Haberler