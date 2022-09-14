ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Temmuz ayında %2,7 arttı

Çarşamba, 14 Eylül 2022 09:06:24 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %2,7 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %7,3 artışla 96.215 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 178,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 123,9 milyon $’a kıyasla 178,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 48.226 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 49.265 mt’a kıyasla 55.724 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 35.531 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda boyuna kesme levha ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.