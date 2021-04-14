ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Şubat ayında %11,7 düştü

Çarşamba, 14 Nisan 2021 10:24:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, bu yılın Şubat ayında ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Ocak ayına kıyasla %11,7 ve 2020 yılı Şubat ayına kıyasla %2,3 düşüşle 74.309 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 79,1 milyon $ ve önceki yıl Şubat ayında kaydedilen 74,7 milyon $’a kıyasla 74,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği pazar, Ocak ayında kaydedilen 43.551 mt ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen 30.432 mt’a kıyasla 37.118 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 34.862 mt ile Meksika takip ederken, 1.000 mt ve üzeri ihracat yapılan başka bir ülke olmadı.