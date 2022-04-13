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ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Şubat ayında %0,4 arttı

Çarşamba, 13 Nisan 2022 09:19:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %0,4 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %3,7 artışla 77.025 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 141,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 74,9 milyon $’a kıyasla 142,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 40.904 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 34.862 mt’a kıyasla 39.358 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 28.552 mt ile Kanada, 2.915 mt ile Avustralya, 1.256 mt ile Brezilya ve 1.172 mt ile Çin takip etti.


Etiketler: levha yassı ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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