ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Ocak ayında %3,2 arttı

Çarşamba, 16 Mart 2022 09:08:27 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %3,2 artışla ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %8,9 düşüşle 76.743 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 129 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 79,1 milyon $’a kıyasla 141,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 34.978 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 38.062 mt’a kıyasla 40.904 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 33.625 mt ile Kanada ve 1.218 mt ile Çin takip etti.