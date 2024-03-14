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ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Ocak ayında %30,2 arttı

Perşembe, 14 Mart 2024 09:32:37 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %30,2 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %0,9 artışla 84.352 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 98,8 milyon $’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 134,1 milyon $’a kıyasla 129,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 41.158 mt’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 51.621 mt’a kıyasla 55.877 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 23.798 mt ile Kanada, 1.600 mt ile Avustralya ve 1.319 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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