ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Nisan ayında %3,6 arttı

Pazartesi, 14 Haziran 2021 09:52:59 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %3,6 ve geçen yılın Nisan ayına kıyasla %52,2 artışla 105.343 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 109,3 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 64,9 milyon $’a kıyasla 125,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği pazar, Mart ayında kaydedilen 51.893 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 35.346 mt’a kıyasla 50.143 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 47.533 mt ile Kanada, 1.519 mt ile Brezilya, 1.448 mt ile Şili, 1.203 mt ile Peru ve 1.200 mt ile Avustralya takip etti.