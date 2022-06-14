﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Nisan ayında %11,5 düştü

Salı, 14 Haziran 2022 09:09:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %11,5 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %23,2 düşüşle 80.901 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 169,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 125,1 milyon $’a kıyasla 148,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 39.358 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 50.143 mt’a kıyasla 52.567 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 32.787 mt ile Kanada, 1.910 mt ile Avustralya ve 1.733 mt ile İsveç takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik levha fiyatları hafifçe düştü

13 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Baosteel Temmuz ayı teslimatlı yerel yassı mamul fiyatlarını sabit tuttu

13 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin çelik ihracatı Nisan ayında %1,6 düştü

10 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’de yerel çelik levha fiyatları nispeten yatay, ithal teklifler düşmeye devam ediyor

09 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 23. Hafta

09 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel çelik levha fiyatları sabit kaldı

09 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Arjantin gemi levhası üretimine yeniden başlıyor

07 Haz | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik levha fiyatları piyasa görünümünün iyileşmeye başlamasıyla yatay

06 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

ABD, Belçika ve İtalya’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemelerin ön sonuçlarını açıkladı

06 Haz | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Mayıs sonunda %0,1 düştü

06 Haz | Çelik Haberler