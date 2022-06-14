ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Nisan ayında %11,5 düştü

Salı, 14 Haziran 2022 09:09:28 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %11,5 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %23,2 düşüşle 80.901 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 169,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 125,1 milyon $’a kıyasla 148,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 39.358 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 50.143 mt’a kıyasla 52.567 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 32.787 mt ile Kanada, 1.910 mt ile Avustralya ve 1.733 mt ile İsveç takip etti.