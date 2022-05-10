ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Mart ayında %18,6 arttı

Salı, 10 Mayıs 2022 09:13:56 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %18,6 artışla ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %10,1 düşüşle 91.382 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 142,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 109,3 milyon $’a kıyasla 169,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 39.358 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 51.892 mt’a kıyasla 52.567 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 32.787 mt ile Kanada, 1.910 mt ile Avustralya ve 1.733 mt ile İsveç takip etti.