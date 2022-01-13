﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Kasım ayında %3,8 arttı

Perşembe, 13 Ocak 2022 09:13:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %3,8 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %30,8 artışla 93.886 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 147,6 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 61,6 milyon $’a kıyasla 154,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 47.373 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 30.331 mt’a kıyasla 45.856 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 42.856 mt ile Kanada, 2.053 mt ile Brezilya ve 1.358 mt ile Avustralya takip etti.


Etiketler: çelik üretimi  ABD  ith/ihr istatistikleri  levha  Kuzey Amerika  yassı ürünler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

13 Oca

ABD’nin teneke levha ithalatı Kasım ayında %10,4 arttı
12 Oca

ABD’nin galvanizli sac ihracatı Kasım ayında %16,3 arttı
12 Oca

ABD’nin rulo levha ithalatı Kasım ayında %0,5 arttı
11 Oca

ABD’nin çelik ihracatı Kasım ayında %0,7 arttı
17 Ara

ABD’nin rulo levha ihracatı Ekim ayında %7,2 düştü