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ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Kasım ayında %3,1 geriledi

Salı, 16 Ocak 2024 09:42:12 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı 2023’ün Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %3,1 düşüş ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %0,1 artışla 81.807 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 133,2 milyon $’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 135,1 milyon $’a kıyasla 130,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 57.559 mt’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 52.555 mt’a kıyasla 51.607 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 23.571 mt ile Kanada, 2.087 mt ile İsveç ve 1.787 mt ile Avustralya takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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