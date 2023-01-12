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ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Kasım ayında %0,8 yükseldi

Perşembe, 12 Ocak 2023 09:08:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %0,8 artışla ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %12,9 düşüşle 81.746 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 134,5 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 154,4 milyon $’a kıyasla 135,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 52.568 mt’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 45.327 mt’a kıyasla 52.555 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 27.885 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda boyuna kesme levha ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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