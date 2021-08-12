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ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Haziran ayında %2,6 düştü

Perşembe, 12 Ağustos 2021 09:14:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %2,6 düşüşle ve geçen yılın Haziran ayına kıyasla %34,5 artışla 93.059 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 121,1 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 56,1 milyon $’a kıyasla 125,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 50.866 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 26.940 mt’a kıyasla 51.478 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 38.094 mt ile Brezilya takip etti. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda boyuna kesme levha ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: çelik üretimi  ABD  yassı ürünler  levha  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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