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ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Haziran ayında %10,9 arttı

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 09:12:44 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %10,9 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %0,7 artışla 93.665 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 152,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 125,7 milyon $’a kıyasla 178,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 42.807 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 51.479 mt’a kıyasla 48.226 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 37.350 mt ile Kanada, 2.412 mt ile Avustralya, 1.075 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 1.050 mt ile Şili takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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