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ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Eylül ayında %8,3 düştü

Cuma, 11 Kasım 2022 09:08:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %8,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %13,3 artışla 99.346 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 187 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 144,3 milyon $’a kıyasla 162,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 59.912 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 50.797 mt’a kıyasla 60.796 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 27.791 mt ile Kanada, 1.378 mt ile Brezilya, 1.504 mt ile İsveç ve 1.050 mt Şili takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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