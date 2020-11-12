ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Eylül ayında %11,8 düştü

Perşembe, 12 Kasım 2020 09:32:36 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, Eylül ayında ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Ağustos ayına kıyasla %11,8 düşüş ve 2019 yılı Eylül ayına kıyasla %1,1 artışla 67.992 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 71,5 milyon $ ve geçen yıl Eylül ayında kaydedilen 70,1 milyon $’a kıyasla 58,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği pazar, Ağustos ayında kaydedilen 37.091 mt ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 37.953 mt’a kıyasla 31.200 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 29.756 mt ile Kanada, 3.204 mt ile Çin ve 2.451 mt ile Avustralya takip etti.