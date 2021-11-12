ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Eylül ayında %10,3 düştü

Cuma, 12 Kasım 2021 09:09:42 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %10,3 düşüşle ve geçen yılın Eylül ayına kıyasla %34,9 artışla 93.298 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 153,9 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 60,2 milyon $’a kıyasla 144,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 59.056 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 31.814 mt’a kıyasla 50.797 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 39.632 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda boyuna kesme levha ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.