ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Ekim ayında %4,9 düştü

Pazartesi, 14 Aralık 2020 10:08:26 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, Ekim ayında ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Eylül ayına kıyasla %4,9 ve 2019 yılı Ekim ayına kıyasla %10,1 düşüşle 68.399 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 69,9 milyon $ ve geçen yıl Ekim ayında kaydedilen 91,7 milyon $’a kıyasla 68,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği pazar, Eylül ayında kaydedilen 31.713 mt ve 2019 yılı Ekim ayında kaydedilen 24.460 mt’a kıyasla 33.561 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 28.391 mt ile Meksika, 2.100 mt ile İsveç ve 1.864 mt ile Avustralya takip etti.