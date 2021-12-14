ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Ekim ayında %3,1 düştü

Salı, 14 Aralık 2021 09:15:44 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %3,1 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %37,3 artışla 90.428 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 144,3 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 58,9 milyon $’a kıyasla 147,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 50.797 mt’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 27.499 mt’a kıyasla 47.372 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 36.292 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda boyuna kesme levha ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.