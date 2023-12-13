ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Ekim ayında %2,1 arttı

Çarşamba, 13 Aralık 2023 09:29:51 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %2,1 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %4,1 artışla 84.406 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 141,2 milyon $’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 134,5 milyon $’a kıyasla 133,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 49.219 mt’a ve 2022 yılının Ekim ayında kaydedilen 52.569 mt’a kıyasla 57.559 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 20.606 mt ile Kanada ve 3.456 mt ile Brezilya takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri boyuna kesme levha ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.