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ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Ekim ayında %13,9 azaldı

Pazartesi, 12 Aralık 2022 09:26:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %13,9 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %10,3 düşüşle 81.101 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 162,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 147,6 milyon $’a kıyasla 134,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 60.796 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 47.373 mt’a kıyasla 52.569 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 24.095 mt ile Kanada ve 1.926 mt Singapur takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda boyuna kesme levha ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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