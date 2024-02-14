ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Aralık ayında %20,8 geriledi

Çarşamba, 14 Şubat 2024 09:18:52 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı 2023’ün Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %20,8 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %19,1 düşüşle 93.075 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 130,9 milyon $’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 135,1 milyon $’a kıyasla 98,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 51.607 mt’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 52.013 mt’a kıyasla 41.158 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 15.131 mt ile Kanada ve 6.287 mt ile Avustralya takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda boyuna kesme levha ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.