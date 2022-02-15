ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Aralık ayında %20,8 düştü

Salı, 15 Şubat 2022 09:06:02 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %20,8 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %3,1 artışla 74.388 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 154,4 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 67 milyon $’a kıyasla 129 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 45.327 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 36.523 mt’a kıyasla 34.979 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 32.557 mt ile Kanada, 2.000 mt ile İsveç, 1.406 mt ile Brezilya ve 1.007 mt ile Avustralya takip etti.