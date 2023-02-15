ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Aralık ayında %2 azaldı

Çarşamba, 15 Şubat 2023 09:08:57 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %2 düşüşle ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %7,7 artışla 80.099 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 135,1 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 129 milyon $’a kıyasla 136,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 52.555 mt’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 34.979 mt’a kıyasla 52.013 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 23.086 mt ile Kanada, 1.232 mt ile Şili, 1.208 mt ile Avustralya ve 1.004 mt ile Singapur takip etti.