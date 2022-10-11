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ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Ağustos ayında %5,7 arttı

Salı, 11 Ekim 2022 09:09:12 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %5,7 artışla ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %2,2 düşüşle 101.713 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 178,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 153,9 milyon $’a kıyasla 187 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 55.724 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 59.056 mt’a kıyasla 59.912 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 32.415 mt ile Kanada, 2.719 mt ile Avustralya, 1.902 mt ile Şili, 1.407 mt ile Brezilya ve 1.308 mt ile Singapur takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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