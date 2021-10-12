ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Ağustos ayında %15,9 arttı

Salı, 12 Ekim 2021 09:06:13 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %15,9 ve geçen yılın Ağustos ayına kıyasla %33,2 artışla 104.039 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 123,9 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 72,9 milyon $’a kıyasla 153,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 49.265 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 37.732 mt’a kıyasla 59.056 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 36.887 mt ile Kanada, 2.200 mt ile İsveç, 2.025 mt ile Brezilya, 1.350 mt ile Türkiye ve 1.040 mt ile Avustralya takip etti.