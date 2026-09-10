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ABD'li üreticilerin çelik sevkiyatları Temmuz 2026'da aylık %3,7 düştü

Perşembe, 10 Eylül 2026 09:59:43 (GMT+3)   |   San Diego

Amerikan Demir Çelik Enstitüsü, bu yıl Temmuz ayında ABD'li çelik üreticilerinin sevkiyatlarının yıllık %5,4 artış ve aylık %3,7 düşüşle 7.456.602 nt seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ABD'li çelik üreticilerinin sevkiyatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5,3 artışla 50.572.237 nt seviyesinde gerçekleşti.

2026 yılının ilk yedi ayındaki sevkiyatlar geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarının %13, sıcak rulo sac ve şerit sevkiyatlarının %8 ve soğuk sac ve şerit sevkiyatlarının %0,1 arttığı görüldü.

Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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