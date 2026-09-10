ABD'li üreticilerin çelik sevkiyatları Temmuz 2026'da aylık %3,7 düştü

Amerikan Demir Çelik Enstitüsü, bu yıl Temmuz ayında ABD'li çelik üreticilerinin sevkiyatlarının yıllık %5,4 artış ve aylık %3,7 düşüşle 7.456.602 nt seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.
Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ABD'li çelik üreticilerinin sevkiyatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5,3 artışla 50.572.237 nt seviyesinde gerçekleşti.
2026 yılının ilk yedi ayındaki sevkiyatlar geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarının %13, sıcak rulo sac ve şerit sevkiyatlarının %8 ve soğuk sac ve şerit sevkiyatlarının %0,1 arttığı görüldü.