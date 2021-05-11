ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Mart ayında %18 arttı

Salı, 11 Mayıs 2021 17:52:12 (GMT+3) | San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, bu yılın Şubat ayında ABD'li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatın, önceki ay kaydedilen 6.109.950 mt'a kıyasla %18 ve 2020 yılının Mart ayında kaydedilen 7.078.029 mt’a göre %1,9 artışla 7.212.509 mt olduğunu açıkladı.

2021 yılının ilk üç ayında yapılan sevkiyatlar, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 21.871.863 mt’a kıyasla %8,3 düşüş göstererek 20.054.510 mt seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında sevkiyatların Şubat ayına kıyasla artması; sıcak sac sevkiyatlarında %18, soğuk sac sevkiyatlarında %17 ve galvanizli sac ve şerit sevkiyatlarında %16 artışa işaret ediyor.