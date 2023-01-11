﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Kasım ayında düşüşe geçti

Çarşamba, 11 Ocak 2023 09:26:16 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 7.210.301 mt’a kıyasla %3,8 ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 7.893.990 mt’a kıyasla %12,1 düşerek 6.938.520 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 86.848.042 mt’a kıyasla %4,9 düşerek 82.613.742 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde yapılan sevkiyatların 2021 yılının aynı dönemine kıyasla azalması; korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında %9, sıcak sac sevkiyatlarında %9 ve soğuk sac sevkiyatlarında ise %14 düşüşe işaret ediyor.


Etiketler: Soğuk Sac Sıcak Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin çelik ihracatı Kasım ayında neredeyse değişmedi

10 Oca | Çelik Haberler

Pakistan’da yerel soğuk rulo ve galvanizli sac fiyatları arttı

09 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yassı mamul fiyatları artmaya devam ediyor

09 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de perakende yassı mamul fiyatlarındaki artış sürüyor

05 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık sonunda %2,2 arttı

04 Oca | Çelik Haberler

AB’de çelik talebinin düşük olması nedeniyle yeni kotaların hızla tükenmesi beklenmiyor

03 Oca | Çelik Haberler

Baosteel Şubat ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 14$/mt artırdı

03 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de perakende yassı mamul fiyatları talebin biraz iyileşmesi sayesinde yeniden yükseldi

29 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları Covid-19 vakalarındaki artış sonucu hafifçe düştü

28 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Pakistan’da soğuk rulo ve galvanizli sac fiyatları yeniden arttı, ithal sıcak rulo sac alımları zayıf talep nedeniyle ...

27 Ara | Yassı Ürünler ve Slab