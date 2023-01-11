ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Kasım ayında düşüşe geçti

Çarşamba, 11 Ocak 2023 09:26:16 (GMT+3) | San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 7.210.301 mt’a kıyasla %3,8 ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 7.893.990 mt’a kıyasla %12,1 düşerek 6.938.520 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 86.848.042 mt’a kıyasla %4,9 düşerek 82.613.742 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde yapılan sevkiyatların 2021 yılının aynı dönemine kıyasla azalması; korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında %9, sıcak sac sevkiyatlarında %9 ve soğuk sac sevkiyatlarında ise %14 düşüşe işaret ediyor.