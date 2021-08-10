ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Haziran ayında %0,6 arttı

Salı, 10 Ağustos 2021 11:32:23 (GMT+3) | San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 7.245.218 mt'a kıyasla %0,6 ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 5.464.449 mt’a göre %33,3 artışla 7.286.068 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Bu yılın ilk altı ayında yapılan sevkiyatlar, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 37.392.528 mt’a kıyasla %11,5 artış göstererek 41.703.170 mt seviyesinde kaydedildi.

Sevkiyatların yılın ilk altı ayında, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla artması; galvanizli sac sevkiyatlarında %19 artışa, soğuk sac sevkiyatlarında %14 artışa ve sıcak sac sevkiyatlarında %6 artışa işaret ediyor.