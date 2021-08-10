﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Haziran ayında %0,6 arttı

Salı, 10 Ağustos 2021 11:32:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayında kaydedilen 7.245.218 mt'a kıyasla %0,6 ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 5.464.449 mt’a göre %33,3 artışla 7.286.068 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Bu yılın ilk altı ayında yapılan sevkiyatlar, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 37.392.528 mt’a kıyasla %11,5 artış göstererek 41.703.170 mt seviyesinde kaydedildi.

Sevkiyatların yılın ilk altı ayında, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla artması; galvanizli sac sevkiyatlarında %19 artışa, soğuk sac sevkiyatlarında %14 artışa ve sıcak sac sevkiyatlarında %6 artışa işaret ediyor.


Etiketler: sıcak haddelenmiş  soğuk haddelenmiş  galvanizli  yassı ürünler  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

10  Ağu

ABD’nin çelik ihracatı Haziran ayında %4,9 arttı
02  Ağu

ABD’nin soğuk sac ithalatı Haziran ayında %19,9 arttı
30  Tem

ABD’nin sıcak sac ithalatı Haziran ayında %47,9 arttı
28  Tem

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Haziran ayında %19,6 düştü
14  Tem

ABD’nin galvanizli sac ihracatı Mayıs ayında %2,3 düştü