ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Ekim ayında yıllık %12,2 azaldı

Pazartesi, 12 Aralık 2022 09:49:09 (GMT+3) | San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen 7.140.355 mt’a kıyasla %1 artarak ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 8.215.071 mt’a kıyasla %12,2 düşerek 7.210.301 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 78.954.052 mt’a kıyasla %4,2 düşerek 75.675.222 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde yapılan sevkiyatların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla azalması; korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında %8 düşüşe, sıcak sac sevkiyatlarında %8 düşüşe ve soğuk sac sevkiyatlarında ise %14 düşüşe işaret ediyor.