ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Aralık ayında %12,3 düştü

Cuma, 10 Şubat 2023 09:15:11 (GMT+3) | San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen 6.252.628 mt’a kıyasla %0,1 artarak ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 7.141.030 mt’a kıyasla %12,3 düşerek 6.260.996 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Yılın tamamında ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar 2021 yılında kaydedilen 85.928.249 mt’a kıyasla %5,5 düşerek 81.165.031 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu yılda yapılan sevkiyatların 2021 yılına kıyasla azalması; korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında %8, sıcak sac sevkiyatlarında %10 ve soğuk sac sevkiyatlarında ise %15 düşüşe işaret ediyor.