ABD'li üreticilerin çelik sevkiyatları 2026'nın Haziran ayında %4,8 artış kaydetti

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen 7.386.207 mt'a kıyasla %4,8 ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 7.125.292 mt'a kıyasla %8,7 artışla 7.744.182 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Yıl başından bu zamana kadar ABD'li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar 2025'in aynı döneminde kaydedilen 40.949.928 mt'a kıyasla %5,3 artarak 43.115.861 mt oldu.

2025 yılında yapılan sevkiyatlar, 2026 yılının aynı döneminde kıyasla korozyona dayanıklı sac için %14 ve sıcak sac için %8 artış yaşandığını gösteriyor. Aynı dönemde soğuk sac sevkiyatlarının ise yatay seyrettiği görülüyor.