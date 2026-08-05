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ABD'li üreticilerin çelik sevkiyatları 2026'nın Haziran ayında %4,8 artış kaydetti

Çarşamba, 05 Ağustos 2026 10:13:43 (GMT+3)   |   San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen 7.386.207 mt'a kıyasla %4,8 ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 7.125.292 mt'a kıyasla %8,7 artışla 7.744.182 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Yıl başından bu zamana kadar ABD'li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar 2025'in aynı döneminde kaydedilen 40.949.928 mt'a kıyasla %5,3 artarak 43.115.861 mt oldu.

2025 yılında yapılan sevkiyatlar, 2026 yılının aynı döneminde kıyasla korozyona dayanıklı sac için %14 ve sıcak sac için %8 artış yaşandığını gösteriyor. Aynı dönemde soğuk sac sevkiyatlarının ise yatay seyrettiği görülüyor.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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