ABD'nin çekme tel ihracatı Mayıs 2026'da aylık %2,4 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin çekme tel ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %2,4 düşüş ve yıllık %2,0 artışla 7.255 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 19,57 milyon $'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 18,42 milyon $'a kıyasla 21,11 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 3.482 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 2.831 mt'a kıyasla 3.549 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 2.295 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.