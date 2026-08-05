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ABD'nin çekme tel ihracatı Mayıs 2026'da aylık %2,4 düştü

Çarşamba, 05 Ağustos 2026 09:59:32 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin çekme tel ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %2,4 düşüş ve yıllık %2,0 artışla 7.255 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 19,57 milyon $'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 18,42 milyon $'a kıyasla 21,11 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 3.482 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 2.831 mt'a kıyasla 3.549 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 2.295 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Pazaryeri Teklifleri

Çelik Hasır
Çap:  5 - 6 mm
N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
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Tavlı Tel (Bağ Teli)
Çap:  1,2 - 4 mm
N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
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Tavlı Tel (Bağ Teli)
Çap:  0,18 mm
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