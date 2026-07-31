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ABD'nin ticari profil ihracatı Mayıs 2026'nın Mayıs ayında %30 arttı

Cuma, 31 Temmuz 2026 09:45:53 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin ticari profil ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %30 ve yıllık %54,2 artışla 4.748 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 4,87 milyon $'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 3,55 milyon $'a kıyasla 6,58 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 2.560 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 2.123 mt'a kıyasla 3.341 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 1.278 mt ile Kanada takip ederken ABD'nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Pazaryeri Teklifleri

Eşit Kollu Köşebent
Kalınlık:  2 - 20 mm
Kenar Uzunluğu1:  20 - 200 mm
Kenar Uzunluğu2:  6.000 - 12.000 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Farklı Kollu Köşebent
Kalınlık:  2 - 20 mm
Kenar Uzunluğu1:  20 - 200 mm
Kenar Uzunluğu2:  6.000 - 12.000 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Kare Demir
Kenar Uzunluğu1:  8 - 100 mm
Kenar Uzunluğu2:  8 - 100 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör

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