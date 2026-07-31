ABD'nin ticari profil ihracatı Mayıs 2026'nın Mayıs ayında %30 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin ticari profil ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %30 ve yıllık %54,2 artışla 4.748 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 4,87 milyon $'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 3,55 milyon $'a kıyasla 6,58 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 2.560 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 2.123 mt'a kıyasla 3.341 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 1.278 mt ile Kanada takip ederken ABD'nin 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.