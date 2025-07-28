ABD’li çelik birlikleri Trump’ın vergilerine desteklerini açıkladı

ABD çelik sektörünü temsil eden beş birlik ABD Başkanı Trump'a bir mektup yazarak 232. Madde çelik vergilerine ve programın kapsamının genişletilmesine verdikleri güçlü desteği yineledi ve diğer vergilerle ilgili devam eden ikili müzakereler sırasında çelik vergilerinin korunmasını istedi.
Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI), Çelik Üreticileri Birliği (SMA), Boru İthalatı Komitesi (CPTI), Kuzey Amerika Vasıflı Çelik Birliği (SSINA) ve Amerikan Çelik İnşaat Enstitüsü (AISC) başkana ortak bir mektup göndererek vergileri %50’ye çıkarırken gösterdikleri cesareti tebrik etti ve hükümetten karşılıklı vergi görüşmeleri sırasında 232. Madde vergilerinin düşürülmesi ya da kaldırılmasını sağlayacak ülkelere özel hiçbir düzenleme yapılmamasını talep etti.
Ortak açıklamada, “Küresel çelik piyasasında zorlu koşulların devam ettiği ve ABD’de kapasite kullanım oranlarının %80’in altında kaldığı bir ortamda 232. Madde vergileri ABD çelik sektörü için hayati bir önem taşıyor,” ifadeleri kullanıldı. Bununla birlikte yabancı hükümetlerin yaptığı teşviklerin ve diğer haksız ticaret uygulamalarının dış piyasalarda arz fazlası sorunu yarattığının altı çizildi.
Birlikler, "Ne yazık ki birçok ticaret ortağımız, kendi pazarlarında küresel kapasite fazlası krizinin etkilerini gidermek için önlemler almak yerine ABD'nin 232. Madde vergilerinden haksız muafiyetler elde etmek için müzakereye odaklanmış görünüyor. Japonya, Kore, Vietnam ve Endonezya dahil olmak üzere birçok hükümetin karşılıklı vergilerle ilgili müzakere pozisyonlarının bir parçası olarak 232. Madde çelik vergilerinden muafiyet talep ettiklerine dair haberler aldık. Karşılıklı vergiler ve ilgili müzakerelerin, ABD'nin diğer ülkelerle olan ticaret açıklarını azaltmak ve ABD mal ve hizmetlerine daha fazla pazar erişimi sağlamak için diğer ülkelerin yapması gereken politika değişikliklerini değerlendirmek amacıyla yapıldığı göz önüne alındığında bu karşılıklı vergi görüşmelerinin bir parçası olarak çeliğe uygulanan vergilerin gözden geçirilmesinin hiçbir temeli yoktur," ifadelerini kullandı.