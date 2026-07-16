ABD, Brezilya çıkışlı pik demir ve hurdayı ek vergilerden muaf tuttu

Brezilya'nın ticaret uygulamalarına ilişkin 301. Madde soruşturması kapsamındaki nihai kararını yayımlayan ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR), 22 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Brezilya menşeli ürünlere %25 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını doğruladı. Ancak USTR, çelik sektöründe kullanılan bazı hammaddeleri de kapsayan geniş bir ürün listesine ek vergilerden muafiyet tanıdı.

Çelik sektörü genişletilen muafiyet listesinden faydalandı

Kamuoyu istişare sürecinin ardından USTR, Haziran ayında açıklanan taslağa kıyasla muafiyet kapsamındaki ürün listesini genişletti. Muafiyet listesine yeni eklenen ürünler arasında pik demir ile demir ve çelik hurdası da yer aldı.

USTR'ye göre bu ürünler; başlıca hammadde niteliği taşımaları, yurt içinden veya alternatif tedarikçilerden yeterli miktarda temin edilememeleri, vergiye tabi tutulmaları halinde ekonomi genelinde tedarik zinciri sorunlarına yol açabilecek olmaları veya soruşturmaya konu uygulamaların giderilmesine katkı sağlamayacak olmaları nedeniyle muaf tutuldu.

Pik demir muafiyeti ABD çelik sektörünün ithalat bağımlılığını yansıtıyor

USTR, pik demire tanınan muafiyeti gerekçelendirirken ABD'de üretilen pik demirin %95'ten fazlasının entegre çelik üreticileri tarafından kendi bünyelerinde tüketildiğini, bu nedenle dökümhaneler ile elektrik ark ocaklı üreticilerin ithal pik demire bağımlı olduğunu belirtti.

Ayrıca alternatif uluslararası arzın da sınırlı olduğuna dikkat çeken kurum, Çin'in üretiminin neredeyse tamamını iç piyasada tükettiğini, Rusya ve Ukrayna'dan yapılan ihracatın ise savaş nedeniyle kısıtlandığını ifade etti. Kamuoyu görüşlerinde de pik demirin, hurda ile birlikte dökme demir üretiminde kullanılan vazgeçilmez bir hammadde olduğu ve bu ürüne vergi uygulanmasının yeterli yerel alternatif bulunmaması nedeniyle son kullanıcı sektörlerin maliyetlerini artıracağı vurgulandı.

Hurda da muafiyet kapsamına alındı

USTR, hurdayı da ek vergiden muaf tutma kararı aldı. Kurum, hurdanın karbonlu ve alaşımlı çelik üretiminde kritik bir hammadde olduğunu ve yeterli yerel arzın bulunmadığını belirtti. USTR, söz konusu muafiyetin ABD'li çelik üreticileri açısından arz sıkıntılarının ve gereksiz tedarik kesintilerinin önlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Nihai kararda, 232. Madde kapsamında halihazırda ek önlemlere tabi olan ürünlerin yeni 301. Madde vergisinden muaf tutulacağı teyit edildi. Buna göre çelik, alüminyum ve bunlardan türetilen ürünler ilave %25 oranında vergiye tabi olmayacak.