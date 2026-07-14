ABD dört ülkeden dikişsiz boru ithalatına yönelik antidamping vergilerine devam edecek

ABD Ticaret Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Rusya ve Ukrayna’dan ithal edilen dikişsiz standart, hat ve basınç borularına yönelik antidamping vergilerine ilişkin dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık söz konusu vergilerin kaldırılmasının dampingin devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açabileceğine hükmetti.

ABD bu doğrultuda antidamping vergilerini sürdürme kararı alırken, ağırlıklı ortalama damping marjları Çek Cumhuriyeti için %51,70’e, Güney Kore için %4,48’e, Rusya için %209,72’ye ve Ukrayna için %23,75’e kadar çıkıyor.