ABD, Güney Kore ve Rusya’dan ithal dikişsiz boruya yönelik telafi edici vergi incelemesinin nihai kararını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore ve Rusya çıkışlı dikişsiz standart, hat ve basınç borularına yönelik uygulanan telafi edici vergiler için ilk dönem sonu incelemesini tamamladı. Bakanlık vergilerin kaldırılması durumunda teşviklerin devam edebileceğini ya da tekrarlayabileceğini tespit etti.

Nihai teşvik oranları Güney Koreli ILJIN Steel Corporation için %1,78 ve diğer tüm Güney Koreli ihracatçılar için %1,78 olarak belirlenirken, Rusya merkezli PAO TMK/Volzhsky Pipe Plant Joint Stock Company için %48,38 ve diğer tüm Rus ihracatçılar için %48,38 seviyesinde tespit edildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7304.19.1020, 7304.19.1030, 7304.19.1045, 7304.19.1060, 7304.19.5020, 7304.19.5050, 7304.31.6050, 7304.39.0016, 7304.39.0020, 7304.39.0024, 7304.39.0028, 7304.39.0032, 7304.39.0036, 7304.39.0040, 7304.39.0044, 7304.39.0048, 7304.39.0052, 7304.39.0056, 7304.39.0062, 7304.39.0068, 7304.39.0072, 7304.51.5005, 7304.51.5060, 7304.59.6000, 7304.59.8010, 7304.59.8015, 7304.59.8020, 7304.59.8025, 7304.59.8030, 7304.59.8035, 7304.59.8040, 7304.59.8045, 7304.59.8050, 7304.59.8055, 7304.59.8060 ve 7304.59.8070 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Güney Kore ve Rusya’dan dikişsiz boru ithalatına yönelik telafi edici vergiler ilk olarak 23 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe konmuştu. Dönem sonu incelemeleri 2 Mart 2026 tarihinde başlatılırken, nihai sonuçlar 6 Temmuz 2026 tarihinde yayımlandı.