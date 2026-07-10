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ABD Cezayir’den ithal inşaat demirine telafi edici vergi getirdi

Cuma, 10 Temmuz 2026 10:27:36 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Cezayir’den ithal inşaat demirine yönelik telafi edici vergi incelemesinin 27 Mart 2026 tarihli nihai sonuçları doğrultusunda Cezayirli üreticiler ve ihracatçıların teşviklerden faydalandığını tespit ederek söz konusu ürün için telafi edici vergi getirdi.

İncelemeye katılım göstermeyen Tosyalı Iron Steel Industry Algeria SPA için nihai teşvik oranı %72,94 olarak belirlenirken, diğer ihracatçılara da aynı oranda vergi uygulanacak.

Söz konusu vergi ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun 18 Mayıs tarihinde aldığı Cezayir’in telafi edici vergilerden muaf tutulamayacağın kararının sonrasında, 6 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla uygulanacak.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Afrika Kota ve Vergiler 

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