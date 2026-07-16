ABD, Güney Kore’den soğuk rulo sac ithalatına yönelik antidamping incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı (DOC), Güney Kore’den ithal edilen soğuk haddelenmiş yassı mamullere yönelik antidamping vergisi kararının 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 dönemini kapsayan idari incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Hyundai Steel Company (Hyundai Steel) ile POSCO ve POSCO International Corporation’ın (birlikte POSCO) inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerin altında fiyatlarla satmadığını belirledi. Bu doğrultuda, her iki şirket için ağırlıklı ortalama damping marjı %0 olarak tespit edildi.

Ön sonuçlarda da ağırlıklı ortalama damping marjı %0 olarak belirlenmişti. Bakanlığa herhangi bir görüş sunulmaması nedeniyle ön sonuçlarda değişiklik yapılmadı.

Bireysel incelemeye tabi tutulmayan Ameri-Source Korea, Hanawell Co Ltd ve KG Dongbu Steel Co., Ltd. için incelemeye özgü antidamping vergisi oranı %2,28 olurken, diğer tüm şirketler için geçerli oran %20,33 seviyesinde yer aldı.