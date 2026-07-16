 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD,...

ABD, Güney Kore’den soğuk rulo sac ithalatına yönelik antidamping incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 16 Temmuz 2026 10:59:58 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı (DOC), Güney Kore’den ithal edilen soğuk haddelenmiş yassı mamullere yönelik antidamping vergisi kararının 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 dönemini kapsayan idari incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Hyundai Steel Company (Hyundai Steel) ile POSCO ve POSCO International Corporation’ın (birlikte POSCO) inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerin altında fiyatlarla satmadığını belirledi. Bu doğrultuda, her iki şirket için ağırlıklı ortalama damping marjı %0 olarak tespit edildi.

Ön sonuçlarda da ağırlıklı ortalama damping marjı %0 olarak belirlenmişti. Bakanlığa herhangi bir görüş sunulmaması nedeniyle ön sonuçlarda değişiklik yapılmadı.

Bireysel incelemeye tabi tutulmayan Ameri-Source Korea, Hanawell Co Ltd ve KG Dongbu Steel Co., Ltd. için incelemeye özgü antidamping vergisi oranı %2,28 olurken, diğer tüm şirketler için geçerli oran %20,33 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

ABD İngiltere’den ithal soğuk rulo saca yönelik incelemeyi geri çekti

21 Nis | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal soğuk rulo saca yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

06 Mar | Çelik Haberler

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları vergilerden kaynaklı belirsizliklerin azalmasıyla düşüşünü sürdürdü

11 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel sıcak rulo sac fiyatları yükselirken, soğuk rulo ve galvanizli sac fiyatları gevşedi

23 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları vergi artışıyla birlikte yükseldi

16 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları hurdada beklenen düşüş sebebiyle aşağı yönlü

21 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları panik alımlarına bağlı olarak yükseldi

07 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları halen yukarı yönlü

03 Mar | Yassı Ürünler ve Slab

ABD Güney Kore’den ithal soğuk rulo saca yönelik incelemelerin ön sonuçlarını açıkladı

15 Eki | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal soğuk rulo saca yönelik damping marjlarını değiştirdi

02 Nis | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  30 - 2.000 mm
Rulo:   R
ISMAIL CAN METAL
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,5 - 2 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  200 - 1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis