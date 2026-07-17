ABD, 15 ülkeden ön gerilmeli beton teli ithalatına yönelik tam kapsamlı dönem sonu incelemelerine başlayacak

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu 15 ülkeden ön gerilmeli beton teli ithalatına yönelik mevcut ticaret önlemlerinin yürürlükten kaldırılmasının makul bir süre içerisinde ABD yerel sektöründe maddi zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açıp açmayacağını belirlemek üzere tam kapsamlı dönem sonu incelemelerine başlayacağını açıkladı.

Komisyonun yürüteceği incelemeler Türkiye’den ön gerilmeli beton teli ithalatına uygulanan telafi edici verginin yanı sıra Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, İspanya, İtalya, Kolombiya, Malezya, Mısır, Hollanda, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Tayvan, Tunus, Türkiye ve Ukrayna’dan söz konusu ürünün ithalatına uygulanan antidamping vergilerini kapsıyor.

Komisyon 7 Nisan 2026 tarihinde incelemelerin başlatılmasına ilişkin bildirime verilen yanıtların hızlandırılmış değil, tam kapsamlı gözden geçirme soruşturmaları yürütülmesini gerektirdiğine karar verdi. ABD Ticaret Bakanlığı ise antidamping vergilerine yönelik hızlandırılmış nihai gözden geçirme soruşturmalarını tamamlayarak 4 Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe giren nihai sonuçlarında, antidamping vergilerinin kaldırılmasının dampingin devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açabileceğini belirledi. Komisyonun dönem sonu incelemeleri ABD yerel sektörünün uğradığı zarara odaklanıyor.

Komisyon söz konusu incelemeler kapsamında 19 Kasım 2026 tarihinde yüz yüze bir duruşma düzenleyecek. Komisyon ayrıca incelemelerin olağanüstü derecede karmaşık olduğuna karar vererek gözden geçirme süresini 90 güne kadar uzattı.

Bakanlık, komisyonun maddi zarara ilişkin verdiği kararların ardından antidamping ve telafi edici vergileri 1 Şubat 2021 tarihinde açıklamıştı. Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7312.10.3010 ve 7312.10.3012 kodları altında sınıflandırılıyor.