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ABD üç ülkeden paslanmaz boru ithalatına yönelik inceleme başlattı

Cuma, 24 Temmuz 2026 10:18:21 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), Hindistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ithal edilen kaynaklı paslanmaz çelik hat ve basınç borularına yönelik antidamping vergisi ve telafi edici vergi incelemeleri başlattı.

İncelemeler Bristol Pipe and Tube, Inc., Felker Brothers Corporation ve Primus Pipe and Tube, Inc. tarafından 15 Temmuz 2026 tarihinde yapılan başvuruların ardından açıldı. Başvuru sahipleri, söz konusu ürünlerin ABD'ye normal değerinin altında fiyatlarla ihraç edildiğini ve Hindistan ile Türkiye menşeli ürünlerin sübvansiyonlardan yararlandığını ileri sürdü.

Başvurular, Hindistan ve Türkiye'den yapılan ithalata yönelik antidamping ve teşvik incelemelerini, Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan ithalata yönelik ise yalnızca antidamping incelemesini kapsıyor. ITC, söz konusu ithalat nedeniyle ABD yerel sektörünün maddi zarara uğradığına veya maddi zarar tehdidiyle karşı karşıya kaldığına dair makul bir gösterge bulunup bulunmadığını belirlemek üzere soruşturmaların ön aşamasını yürütüyor.

ABD Ticaret Bakanlığının da kendi soruşturmalarını 4 Ağustos 2026 civarında başlatması bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular Paslanmaz Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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